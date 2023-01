Mansur Yavaş müjdeyi verdi: ABB ucuz et satacak!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da projeyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. ABB ucuz et satacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Halk Ekmek Fabrikası, belediye otobüsünden dönüştürülen Başkent Mobil Market ile başkentin 25 ilçesinde ramazan ayının sonuna kadar uygun fiyatlı kırmızı ve beyaz et satışına başlıyor. ABB Başkanı Mansur Yavaş projeye ilişkin, “Hem yerli üreticimize destek oluyoruz hem de halkımızın sağlıklı ve güvenilir et ürünlerine daha ucuz ulaşmasına aracı oluyoruz” dedi.

Ankara Halk Ekmek Fabrikası, zorlu ekonomik koşullarda yurttaşın yanında olmak için yeni bir uygulamayı yaşama geçiriyor. Başkent Market ve Başkent Büfelerin ardından ‘Başkent Mobil Market’ de Ankaralılarla buluşacak. Yüzde yüz yerli besi hayvanlarından temin edilen et, kıyma ve tavuk ürünleri şubat ayından itibaren Başkent Mobil Market ve Başkent Marketlerde uygun fiyattan satışa sunulacak. Mobil Market; hafta içi 10.00 ile 17.00 saatleri arasında Ankara’nın belirlenen semtleri ile 25 ilçenin tamamında 15 farklı ürün ile uygun fiyatlı kırmızı et ve beyaz et satışı yapacak.

BAŞKAN YAVAŞ DUYURDU

ABB Başkanı Mansur Yavaş da projeyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Yavaş’ın paylaşımı şöyle:

“Başkent Mobil Market uygulamamız sayesinde 25 ilçemizde Ramazan ayı sonuna kadar uygun fiyatlı et satışına başlıyoruz. Hem yerli üreticimize destek oluyoruz hem de halkımızın sağlıklı ve güvenilir et ürünlerine daha ucuz ulaşmasına aracı oluyoruz.”

Ankara Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Tamer Eski projeye ilişkin, şu bilgileri verdi:

“Ankara Halk ekmek olarak yeni bir uygulamayı daha hayata geçiriyoruz. Son zamanlarda kırmızı et ve beyaz et fiyatlarının ülkemizde artış göstermesi nedeniyle Ankaralı hemşehrilerimize destek olmak amacıyla fiyat indirimine gitmeyi uygun gördük. Tasarımını ve dönüşümünü gerçekleştirdiğimiz bu otobüsle, biz buna ‘Başkent Mobil Market’ ismini veriyoruz, şubat ayı başından Ramazan ayı sonuna kadar Ankara’nın 25 ilçesinde uygun fiyatlı kırmızı et ve beyaz et satışı yapacağız.”

ÜRÜNLER UZMAN VETERİNER HEKİMLER TARAFINDAN KONTROL EDİLECEK

Ankara Halk Ekmek Fabrikası Sorumlu Veteriner Hekim Mutlu Ergün, “Başkent Mobil Market Projesi kapsamında üreticiden alınan yerli besi hayvanlarımızın muayenelerini kurumumuz veteriner hekimlerimizle sağlayarak son tüketiciye sağlıklı ve güvenilir et ürünleriyle buluşturuyoruz” dedi.

Çubuk’ta hayvan yetiştiriciliği yapan ve Mobil Market’e et temin edecek olan Serkan Yağcı ise “Başkent Market sayesinde hayvanlarımızı yetiştirip aracılara komisyon vermeden hayvanlarımızı verebiliyoruz” diye konuştu.