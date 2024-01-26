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Mansur Yavaş'ın bilboardlarına saldırı

Mansur Yavaş'ın bilboardlarına saldırı
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CHP'den yeniden aday olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın projelerinin anlatıldığı panolara boyalı saldırı düzenlendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin icraatlerini anlatan Hipodrom Caddesi üzerindeki bilgilendirme panolarına boyalı saldırı düzenlendi.

"Hacıkadın Kent Ormanı, Çubuk-1 Barajı, Gazi Parkı, 30 Ağustos Zafer Parkı... Yeni 100 yeşil alanı kentimize kazandırdık", "Türkiye'nin en kapsamlı kırsal kalkınma desteğinde bulunuyoruz", "400 adet yeni kırmızı otobüsü kentimize kazandırdık" mesajlarının yer aldığı afişlerin bulunduğu panolar, boyalı saldırıya uğradı.

Şu an Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı olan Mansur Yavaş, 31 Mart 2024 yerel seçimleri için CHP'den yeniden aday gösterilmişti.

Etiketler bilboard saldırı mansur yavaş
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