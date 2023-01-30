Marketlerin ''pes'' dedirten yeni etiket oyunu ifşa oldu!

Türkiye'de her geçen gün artan geçim sıkıntısıyla markete giden vatandaş eli boş dönmek zorunda kalırken, marketlerin yeni etiket oyunu görenlere "pes" dedirtti.

Bir zincir markette ürün etiketinin üzerinde kilogram fiyatı yerine 100 gram fiyatının yazılması tartışmalara neden oldu.

Sözlük platformu Ekşi'de başlık açılarak belirtilen olayda; "Kendimi almanya'da hissedip bir kg fıstıklı salamı 29.99'a alabileceğimi sandım" sözleri ile anlatılan olayda, ürünün kg fiyatı yerine 100 gram fiyatının yazılması dikkat çekti.

Söz konusu olayda, markette alışveriş yapan şahıs ilk bakışta fark etmediği durumu sonradan anladığını belirtti.

Üstelik etiketlerde salamların içerisinde patates nişastası, kıvam artırıcı ve soya kullanıldığının belirtilmesi de dikkat çekti.