Marmara'da 185 TL'ye ''deprem gezisi'' turları başladı!

Uzmanların 7.0 ve üzerinde bir şiddetle yaşanacağını varsaydığı İstanbul depremi, gezi turlarına da ilham verdi.

Jeofizik profesörü Övgün Ahmet Ercan, Kuzeybatı Marmara kıyılarında yer alan bölgelere gezi düzenliyor.

Kişi başı 185 lira olan gezinin içinde, Kuzey Anadolu Kırığı'nın görülmesinin yanı sıra, manzara fotoğrafı çekilebilecek alanlar da gezilecek.

GEZİNİN PROGRAMINDA NELER VAR

Ayrıca, gezi ücretinin içinde yeme-içme ve ulaşım giderleri, gezi sigortası ve Prof. Övgün Ahmet Ercan tarafından verilecek kılavuzluk hizmeti de yer alıyor.

18 Ocak'ta düzenlenecek gezinin programında, sabah 06.00'da İstanbul'dan yola çıkılacağı, ilk durağın Uçmakdere olacağı belirtiliyor. Uçmakdere'deki çay, kahve molasının yanı sıra, doğa gezisi ve fotoğraf çekimi yapılabileceği bilgisi programda yer alıyor.



Uçmakdere'den sonra Tekirdağ'a bağlı Mürefte'ye geçilecek. Mürefte'de 1912 yılında yaşanan 7.4 şiddetindeki deprem, Prof. Övgün Ahmet Ercan tarafından anlatılacak. Ardından yine Tekirdağ'a bağlı Gaziköy'e geçilerek, buradan Kuzey Anadolu Kırığı'nın görüntüleneceği ifade ediliyor.

Gezinin depremle ilgili kısmı bittikten sonra, zeytinyağı ve şarap gibi ürünlerin satıldığı yerlere gidilecek. Ardından yenilecek akşam yemeğinden sonra İstanbul'a dönüş yolculuğu başlayacak.

"KAR ETMEYECEĞİM"

Geziyle ilgili Independent Türkçe'den Can Bursalı'ya bilgi veren Prof. Övgün Ahmet Ercan, gezinin ilk defa düzenleneceğini belirterek, depremlerin sıkça yaşanmasının ardından bu şekilde bir gezi düzenlemeye karar verdiklerini ifade etti.

"Gündemde olan iki konu var. Biri Kanal İstanbul konusu ve Kanal İstanbul'un o bölgede tetikleyeceği heyelan alanları. Bir diğeri de Kanal İstanbul'da beklenen deprem. Bu gezi tamamen bunları kapsıyor. Teknik olarak ben öncelikle Kanal İstanbul'u anlatacağım sonra da depremi de anlatacağım" diyen Prof. Ercan, katılımcılara Marmara Denizi'nde fay kırılmasının yaşanacağı bölgeyi göstereceğini de söyledi.

Bu geziden herhangi bir şekilde kâr etmeyeceğini ve bilinçlendirme amaçlı olduğunu belirtilen Prof. Ercan, gezinin teknik, doğa ve eğlence yönlerinin olduğunu ifade etti.