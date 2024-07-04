Marmara'da yavru yunusu ağlardan kurtarma mücadelesi kamerada
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Bursa'da balıkçının ağına takılan yavru yunus balığı kameraya yansıdı.
Bursa'nın Kurşunlu sahilinde ağ atan balıkçıların ağına yavru yunus balığı takıldı.
Çırpınan yunusu fark eden balıkçılardan biri hemen suya atlayıp, yunus balığını kurtarmak için seferber oldu.
Dakikalarca uğraşan balıkçı, yunus balığını ağdan kurtarıp tekrar denize bıraktı.
Yunus balığının kurtarılma anı ise kameraya yansıdı.
İHA
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