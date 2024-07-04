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Marmara'da yavru yunusu ağlardan kurtarma mücadelesi kamerada

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Bursa'da balıkçının ağına takılan yavru yunus balığı kameraya yansıdı.

Bursa'nın Kurşunlu sahilinde ağ atan balıkçıların ağına yavru yunus balığı takıldı.

Çırpınan yunusu fark eden balıkçılardan biri hemen suya atlayıp, yunus balığını kurtarmak için seferber oldu.

Bursa'da balıkçının ağına takılan yavru yunus balığı kameraya yansıdı.

Dakikalarca uğraşan balıkçı, yunus balığını ağdan kurtarıp tekrar denize bıraktı.

Bursa'da balıkçının ağına takılan yavru yunus balığı kameraya yansıdı.

Yunus balığının kurtarılma anı ise kameraya yansıdı.

Bursa'da balıkçının ağına takılan yavru yunus balığı kameraya yansıdı.

İHA

Etiketler yavru yunus yunus balığı balıkçı ağları
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