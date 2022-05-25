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Marmaray 29 Mayıs'ta ücretsiz olacak

Marmaray 29 Mayıs'ta ücretsiz olacak

Marmaray 29 Mayıs İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü sebebiyle pazar günü ücretsiz hizmet verecek.

Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul'un Fethi nedeniyle 29 Mayıs tarihinde ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.

Etiketler marmaray 29 mayıs ücretsiz
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