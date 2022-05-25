Marmaray 29 Mayıs'ta ücretsiz olacak
Marmaray 29 Mayıs İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü sebebiyle pazar günü ücretsiz hizmet verecek.
Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul'un Fethi nedeniyle 29 Mayıs tarihinde ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.
#Marmaray trenlerimiz 29 Mayıs #İstanbulunFethi dolayısıyla 29 Mayıs tarihinde ücretsiz hizmet verecektir.#UlaşıncaBaşlar— Marmaray (@Marmaraytcdd) May 25, 2022
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