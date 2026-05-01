Marmaray'da sefer düzenlemesi: 3 Mayıs'ta yeni dönem başlıyor!

İstanbul'da şehir içi raylı sistemin ana omurgasını oluşturan Marmaray'ın sefer programında değişikliğe gidildi. Marmaray'ın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre, bugüne kadar yalnızca cuma ve cumartesi günleri gerçekleştirilen ek seferler, 3 Mayıs 2026 Pazar gününden itibaren haftanın her günü yapılacak.

Marmaray'dan yapılan açıklama şöyle:

"Sayın Yolcularımız,

Artan yolcu talebinin karşılanması ve Ankara’dan saat 19.50 hareketli, Söğütlüçeşme istasyonuna saat 23.58 varışlı yüksek hızlı tren seferini kullanan yolcularımızın aktarma imkânlarının iyileştirilmesi amacıyla cuma ve cumartesi günleri işletilmekte olan;

📍23.20 hareketli Gebze-Halkalı ve

📍23.28 hareketli Halkalı-Gebze

Marmaray seferleri 3 Mayıs 2026 Pazar günü itibarıyla haftanın her günü işletilecektir.

Önemle duyurur, keyifli yolculuklar dileriz."

Artan yolcu talebinin karşılanması ve Ankara'dan saat 19.50 hareketli, Söğütlüçeşme istasyonuna saat 23.58 varışlı yüksek hızlı tren seferini kullanan yolcularımızın aktarma imkânlarının iyileştirilmesi amacıyla cuma ve cumartesi günleri işletilmekte olan;… — Marmaray (@Marmaraytcdd) April 30, 2026

