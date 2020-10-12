  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 12 Ekim 2020 21:23

MEB o belge için velileri uyardı: Asılsızdır

Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı "Bilgilendirme Formu ve Taahhütname" formuyla ilgili bir açıklama yaptı.

MEB o belge için velileri uyardı: Asılsızdır
A+ A-

MEB'den yapılan açıklama şöyle;

Sağlık Bakanlığı’nın Bilimsel Danışma Kurulu çalışmasıyla yayımladığı “Bilgilendirme Formu ve Taahhütname” velilerimizi bilgilendirme amaçlıdır.

Velinin, öğrencisini okula göndermeme nedenini sorgulamaz,

Veliye “tıbbi müdahale” adı altında hiçbir sorumluluk yüklemez.

belge , meb , asılsızdır
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM