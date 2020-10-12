MEB o belge için velileri uyardı: Asılsızdır

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MEB'den yapılan açıklama şöyle;
Sağlık Bakanlığı’nın Bilimsel Danışma Kurulu çalışmasıyla yayımladığı “Bilgilendirme Formu ve Taahhütname” velilerimizi bilgilendirme amaçlıdır.
Velinin, öğrencisini okula göndermeme nedenini sorgulamaz,
Veliye “tıbbi müdahale” adı altında hiçbir sorumluluk yüklemez.
Sağlık Bakanlığı’nın Bilimsel Danışma Kurulu çalışmasıyla yayımladığı “Bilgilendirme Formu ve Taahhütname” velilerimizi bilgilendirme amaçlıdır.— MEB (@tcmeb) October 12, 2020
📌Velinin, öğrencisini okula göndermeme nedenini sorgulamaz,
📌Veliye “tıbbi müdahale” adı altında hiçbir sorumluluk yüklemez. pic.twitter.com/LWizaZLNg9
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