  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. MEB’den ana sınıfı, ilkokul ve liseler için flaş karar

MEB’den ana sınıfı, ilkokul ve liseler için flaş karar

MEB’den ana sınıfı, ilkokul ve liseler için flaş karar

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ana sınıfı, ilkokul ve liselere yönelik, yönetmelikte değişen kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre okullara öğretmen normu verilebilmesi için gerekli öğrenci sayısı azaltıldı.

MEB’in Resmi Gazete’de dün yayımlanan yeni yönetmelik kararına göre, nüfusu az ve dağınık olan köy ve benzeri yerleşim yerlerinde anasınıfı ve ilkokullara öğretmen normu verilebilmesi için gerekli öğrenci sayısı azaltıldı. Aynı zamanda mesleki ve teknik eğitim kurumlarının norm kadrolarına ilişkin düzenleme de yapıldı.

Alınan karara göre 5 öğrencisi olan anasınıflarına öğretmen normu verilebilecek ve öğrenci sayısına bakılmadan ilkokul açabilecek.

“5’TEN AZ 20’DEN FAZLA OLMAMAK ÜZERE…”

MEB’in almış olduğu karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Öğrenci sayısı 5’ten az, 20’den fazla olmamak üzere, açılan ana sınıflarında oluşturulan her grup için 1 okul öncesi öğretmeni norm kadrosu verilecek.

Öğrenci sayısına bakılmaksızın ilkokul açılabilecek ve öğretmen normu tahsis edilecek. Bilim ve sanat merkezi binasında açılan anaokullarına müdür norm kadrosu verilmeyecek.

Etiketler sinif okul meb milli eğitim bakanlığı resmi gazete
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Akşener'in konvoyunda ağır suçlama: ''Erdoğan diye bağırınca arabayı üzerimize sürdü''
Burcu Özberk'ten Venedik Film Festivali’nde kırmızı halıya ''minili'' damga
Yeni iPhone duyuruldu, Apple tüm ürünlerine zam yaptı! İşte yeni fiyatlar
CHP'nin mafya raporu ortaya çıktı
Jennifer Lawrence: ''Vajinam yüzünden kazanamayacağım''
Konserde ''taciz'' kavgası! Tekme ve yumruklar havada uçuştu
Sosyal deney gibi... Binlerce TL parası sokağa saçıldı, bakın ne oldu!
Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez'den dikkat çeken enflasyon uyarısı
Fuhuşla rüşvet aldığı iddia edilen savcı: ''Grup yapacağız!''
Mersin yanıyor! Yol kapatıldı, yaralılar var, alevler Akkuyu Nükleer'e ilerliyor!