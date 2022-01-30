MEB'ten ortaokul mezunları ve lise terklere müjde

Milli Eğitim Bakanlığı, ortaokul mezunlarına ve lise terklere müjdeyi verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı, ortaokul mezunlarına ve liseyi herhangi bir sınıftan terketmişlere müjdeyi verdi. Buna göre söz konusu durumda olan herkes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine (Meslek Lisesine) kayıt olursa bu güne kadar devam etmiş sayılacak. Sigortası yapılacak ve her ay devletimiz bu öğrencilere 1.276 TL ve üzerinde ücret verecektir. Ayrıca lise diploması almaya da hak kazanmış olacaklar.

Kamudanhaber.net'ten Burak Sarsılmaz'ın haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı, ortaokul mezunlarına ve liseyi herhangi bir sınıftan terketmişlere müjdeyi verdi. Bu tanınan imkan sayesinde tüm liseyi terkedenler ve ortaokul mezunları eğer bir meslek lisesine kayıt yaptırırlarsa, hem ücret, hem sigorta hem de lise diploması sahibi olacaklar.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre:

"Milli Eğitim Bakanlığı, Ortaokul mezunu olup liseye kayıt yaptırmayan yahut kayıt yaptırıp liseye devam etmeyen (ara sınıflar dahil) herkese bir imkan tanımıştır.

Bu durumda olanlar 4 Şubat 2022 tarihine kadar bir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine (Meslek Lisesine) kayıt olursa bu güne kadar devam etmiş sayılacak. Sigortası yapılacak ve her ay Devlet bu öğrencilere 1276 TL ve üzerinde ücret verecektir.

Ayrıca lise diploması almaya da hak kazanmış olacaklardır.

Yaş şartı aranmaksızın bu durumda olanların ayrıntılı bilgi almak ve kayıt yaptırmak üzere en yakın Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine (Meslek Liselerine) başvurmaları gerekmektedir. "

GEREKLİ BELGELER İSE ŞU ŞEKİLDE:

Bu imkandan: ortaokul diploması olan herkes ve liseyi herhangi bir sınıftan terketmiş herkes yararlanabilir.

Şehrinizdeki herhangi bir Meslek Lisesi'ne aşağıdaki belgeleri ibraz ederek başvuruda bulunabilirsiniz.

-2 Adet vesikalık fotoğraf

-Ortaokul diploması

Son gün: 4 Şubat 2022