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Meclis, Disney Plus için harekete geçti

Meclis, Disney Plus için harekete geçti
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Atatürk dizisini yayınlamama kararıyla tepki çeken Disney Plus'ın yetkililerinin Meclis'e çağrılacağı bildirildi.

Atatürk dizisini yayınlamama kararıyla tepkilerin odağında olan Disney Plus’ın yetkilileri, Meclis'e çağrılacak.

Açıklamayı, Meclis Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman yaptı.

Disney Plus'ın aldığı karara en sert yaptırımların uygulanacağını söyleyen Yayman, "Biz meclis açıldığında Disney Plus Türkiye yetkililerini çağırıp iptal gerekçelerini komisyonumuza açıklamalarını isteyeceğiz." dedi.

Yayman, "Bilgi Teknolojileri Kurumunu göreve çağırıyoruz. Lisans iptali dahil, bant daraltma ve reklam yasağına kadar her türlü karşılığı vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Etiketler meclis disney plus atatürk dizisi
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