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Meclis lokantası yine fiyatlarıyla gündemde

Meclis lokantası yine fiyatlarıyla gündemde
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Meclis restoranından paylaşılan son adisyonda görülen fiyatlar sosyal medyada yine gündem oldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) restoranından paylaşılan bir adisyon sosyal medyanın gündemine oturdu. Fahiş zamlar nedeniyle zor günler geçiren vatandaşın yanı sıra, milletvekillerinin oldukça kalabalık menüye çok az bir ücret ödemesi dikkat çekti.

SADECE 318 TL
Adisyondaki fiyatların, piyasa fiyatlarının neredeyse dörtte 1 oranında olduğu görüldü. Söz konusu adisyonda, 1 bademli ılık salata, 3 cheese burger, 2 kola, 1 mercimek çorba, 1 mıhlama, 1 pizza, 3 profiterol ve 3 gazoza sadece 318 TL ödendi.

ARADA UÇURUM VAR
Vatandaşlar, Meclis restoranındaki fiyatları, dışarıdaki restoranlarının fiyatlarıyla karşılaştırdı. Aradaki uçurumu gören sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

Etiketler meclis lokanta meclis lokantası fiyat
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