Mehmet Ali Erbil yoğun bakıma alındı

Mehmet Ali Erbil kalp krizi geçirdi. İstanbul Maslak'ta özel bir hastanede tedavi altına alınan ünlü sanatçı Erbil'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Mehmet Ali Erbil'in son sağlık durumu nasıl?



Mehmet Ali Erbil kalp krizi geçirdi. İstanbul Maslak'ta özel bir hastanede tedavi altına alınan ünlü sanatçı Erbil'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

VÜCUDUNDA KIRIKLAR VAR

Gazeteci Bilal Özcan, Mehmet Ali Erbil'in kalp krizi geçirdiğini, daha sonra yere düştüğünü ve vücudunda kırıklar olduğunu söyledi.

MEHMET ALİ ERBİL KİMDİR?

Mehmet Ali Erbil, 8 Şubat 1957, İstanbul doğumlu Türk oyuncu, sunucu, yapımcı, komedyen, şovmen ve seslendirme sanatçısıdır. Ankara Devlet Konservatuvarı mezunudur. 30'dan fazla filmde, 10'dan fazla dizide ve tiyatro oyununda oynamış, 5'ten fazla televizyon programının sunuculuğunu yapmıştır.

Tiyatro ve sinema sanatçısı Saadettin Erbil'in oğludur. 1835 yılında Erbil'de doğmuş ve sonradan İstanbul'a göç etmiş dedesi Kürt Şeyh Es’edê Erbîlî'nin Menemen olaylarına karıştığı için idam edildiğine dair araştırma konusunu yeni öğrendiğini söyleyen Mehmet Ali, Yani Kürt kökenlisiniz sorusuna Evet. Ama kimlik olarak alt mıyım yoksa üst müyüm doğrusu bilmiyorum. diye yanıtladı. İlk ve orta öğrenimini İstanbul, Ankara ve Balıkesir'de yaptı. 1970 yılında Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Yüksek Bölümü’ne yatılı olarak girdi ve bu dönemde hocası Cüneyt Gökçerdi. Devlet Tiyatrosu’nda konuk oyuncu olarak baş rolde En İyi Tiyatrocu Ödülü’nü kazandı. Buradan mezun olduktan sonra, Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başlayan sanatçı, Başta ‘Küheylan’ olmak üzere birçok oyunda oynadı ve daha sonra tek kanallı yayın döneminde TRT’de ‘Metronom’ adlı eğlence programında Derya Baykal'la, 1984 yılında da Çiğdem Tunç'la bir ikili oluşturdular. Özel kanalların açılmasıyla birlikte Erbil, TRT’den Kanal 6’ya geçiş yaptı. Daha sonra InterStar ve ATV’de dizi, Show TV’de de program yaptı. 1985'te İlyas Salman ile birlikte oynadığı Uyanıklar Dünyası adlı filmle büyük beğeni topladı. ATV'de canlı yayınlanan Ya Şundadır Ya Bunda adlı programı sunarken yaptığı RTÜK yasasına uygun olmayan hareketinin ardından televizyon programlarına ara vermiştir. Daha önce Emel Sayın'la birlikte Aşkım Aşkım adlı dizide oynamıştır. Kanal D’de yayınlanan yarışma programı Çarkıfelek ve ATV’de uzun bir süre yayınlanan Tatlı Kaçıklar dizisiyle zirveye çıkan başarılı şovmen, Harakiri ve Hababam Sınıfı Güle Güle adlı filmlerle tekrar beyazperdeye geçti. Mehmet Ali Erbil, Kanal D'de Çarkıfelek dışında çeşitli yarışma programları da yaptı. Bir dönem TGRT'de Çarkıfelek yarışmasını sundu. TNT (Türkiye) kanalında Açıl Susam Açıl adıyla şov tarzında yeni bir yarışma sundu. Daha sonra aynı kanalda kısa bir süre Çarkıfelek programı yaptı. Bu programdan da ayrıldı ve Petek Dinçöz sunuculuğa getirildi. 2012'den itibaren tv8'e geçerek Aşka Gel adlı programında sunuculuk yapmıştır. Mehmet Ali Erbil, 2015 yılında Star TV'de yayınlanan Çarkıfelek'in sunuculuğunu yapmıştır. Son dönemlerde, Sinan Çetin'in Bay E, Gani Müjde’nin Kahpe Bizans, Ömer Uğur’un yönettiği Hemşo adlı filmlerde rol aldı. Uzun bir hastalık döneminden sonra tekrar izleyiciler karşısına geçen Erbil, TRT’de yayınlanan Bir Başka Gece adlı programın sunuculuğunu yaptı. Kanal 1'de yayınlanan Çarkıfelek adlı programı sundu. Ramazan geldikten sonra Fox'a Ece ve Çarkıfelek ile birlikte geçmiştir. Kanal 1'de Aşkım Aşkım dizisinin tekrar çekimlerinde yer aldı fakat kanal değişikliği yüzünden dizi sona erdi. Fox TV'de Ece sona erdi, fakat Çarkıfelek ile birlikte 50 Sarışın programı başladı. 50 Sarışın cuma akşamları 19.15'te yayınlandı. Pazartesi'den Perşembe'ye Tuba Ünsal'la Çarkıfelek'i sundu. Şu anda Show TV'de yayınlanan Çarkıfelek'in sunuculuğunu yapmaktadır. Dünyada sadece 100 kişide görülen Kaçış Sendromu hastası olan Erbil, bekar ve 3 çocuk babasıdır. Stelyo Pipis yıllardır menajerliğini yapmaktadır.



MEHMET ALİ ERBİL'İN SUNDUĞU PROGRAMLAR

Metronom

Çarkıfelek

Ya Şundadır Ya Bunda

Açıl Susam Açıl

Aşka Gel

Bir Başka Gece

Gol Show

50 Sarışın

Ali Baba'nın Çiftliği

Eyvah Düşüyorum

MEHMET ALİ ERBİL'İN TİYATRO OYUNLARI

Artiz Mektebi : Müjdat Gezen\Kandemir Konduk - Şan Tiyatrosu - 1988

Bin Yıl Önce Bin Yıl Sonra : Yavuz Tugrul\Vural Sözer - Şan Tiyatrosu - 1986

Neşşey-i Muhabbet : Şan Tiyatrosu - 1982

Hisseli Harikalar Kumpanyası : Haldun Dormen - Şan Tiyatrosu - 1980

Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım : Haldun Taner - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1978

Cimri : Moliere - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1977

Körüden Görünüş : Arthur Miller - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1976

Aman Ban Bir Eğlence : Cevdet Yavuzdoğan - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1976

Küheylan : Peter Shaffer - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1974

İstanbul Efendisi : Musahipzade Celal - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1973

MEHMET ALİ ERBİL'İN OYNADIĞI DİZİLER

Harem (2012, tv dizisi) - Ulan Bator

Ece (2008, tv dizisi) - Ege

Yıldızlar Savaşı (2007, tv dizisi)

En Son Babalar Duyar (2004, tv dizisi) - Naylon Evlat Semih

Büyümüş De Küçülmüş (2003, tv dizisi) - Tarcan/Afacan (Ses)

Hastayım Doktor (2002, tv dizisi) - Dr. Talat Can

Aşkım Aşkım (2001, tv dizisi) - Şener Uzun

Can Dostlar (2000, tv dizisi)

Tatlı Kaçıklar (1996-2001, tv dizisi) - Rafet

Zamanda Yolculuk (1995, tv dizisi)

Şıpsevdi (1977, tv dizisi) - Meftun

MEHMET ALİ ERBİL'İN OYNADIĞI FİLMLER

Polis Akademisi Alaturka (2015,film) - Haşmet

Pak Panter (2010) - Yuri Gagarin

Oyuncak Hikayesi 3 (2010) - Woody

Maskeli Beşler: Kıbrıs (2008) - Rocky Selim

Emret Komutanım Şah Mat (2006) - Emekli KGB ajanı Karpov

Dünyayı Kurtaran Adam'ın Oğlu (2006) - Kartal Kaptan/Zaldabar

Keloğlan Karaprens'e Karşı (2005) - Keloğlan

Maskeli Beşler İntikam Peşinde (2005) - Cezaevi Müdürü

Hırsız Var! (2005) - Mafya Babası Ekrem

Teberik Şanssız (2005, tv filmi)

Hababam Sınıfı Üç Buçuk (2005) - Deli Bedri

Hababam Sınıfı Askerde (2004) - Deli Bedri/Bedri Binbaşı

Hababam Sınıfı Merhaba (2003) - Deli Bedri

Ömerçip (2002) - Şoför Adnan

Hemşo (2000) - Yaşar

Oyuncak Hikayesi 2 (1999) - Woody

Kahpe Bizans (1999) - İlletyus

Oyuncak Hikayesi (1995) - Woody

Bay E (1995) - İsmet Berkan

Sevmek ve Ölmek Zamanı (1989) - Cengiz

Hülya (1988)

Babamız Eğleniyor (1987) - Mahmut

Allah Allah (1987) - Ali

Lotto Kralı (1986) - Selim

Kahkaha Marketi (1986) - Altan Cımbız

Huysuz (1986)

Uyanıklar Dünyası (1985) - Dolap Osman

Kızlar Sınıfı Yarışıyor (1985) - Necmi Soner

Fakir Milyoner (1985) - Necmi

Sevmek Yeniden Doğmak (1984) - Doktor Sedat

Karımı Gördünüz mü? (1984) - Ali

Vatan Kucağında (1982) - Hüsnü

Hababam Sınıfı Güle Güle (1981) - Ali

Harakiri (1975) - Bora