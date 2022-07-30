Melih Gökçek A Haber'de hızını alamadı, bombayı patlattı

Görevinden istifa ettirilen eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, AK Parti iktidarına olan yakınlığıyla bilinen aHaber'e konuk oldu. Canlı yayında hızını alamayan Gökçek, "Mansur Yavaş'ın siyasi hayatı bitti", "Kılıçdaroğlu bile bana hak veriyor" açıklamalarını yaptı.

AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen aHaber ekranlarında katıldığı canlı yayında Ankapark'ta yer alan dinozorlarla ilgili açıklama yapan Gökçek basında yer alan fiyatların doğru olmadığını belirtti. Gökçek Ankapark'ın toplam maliyeti için ise 1 milyar 350 bin lira rakamını verdi.

Gökçek, Mansur Yavaş'a canlı yayın davetini yineledi. "Birazdan önemli belgeler paylaşacağım" diyen Gökçek, "Eğer samimiyse siyasi hayatı bitti" ifadelerini kullandı.

"Bu dinozorun gözleri ışıl ışıldı"

Gökçek'in canlı yayına damgasını vuran sözleri ise "Benim aldığım dinazorlar değil. Bunlar Mansur Yavaş'ın depodan çıkartıp, halkın önüne atıp ,"Bakın Melih Gökçek'in dinazorları" diye takdim ettiği, Atatürk Orman Çiftliği hayvanat bahçesinden kalan eski dinazor artıkları. Bunun gözleri ışıl ışıl yanan bir videosu vardı. Dinazorun hali. Görüyor musunuz? Bunun başka bir hali vardı. Gözlerinden ışıklar fırlıyor. Pırıl pırıldı" oldu.

Mansur Yavaş daha önce Melih Gökçek için 'psikolojisi bozuk' suçlamasında bulunmuştu. Gökçek de canlı yayında aynı iddiayı Yavaş için kullanarak, "Meral Akşener'le açıklama yaparken mimiklerine dikkat edin, sağlıklı değil, psikolojisi bozuk" dedi. Gökçek ayrıca, "Biraz sonra açıklayacağım belgelerle psikolojisi iyice bozulacak." ifadelerini kullandı.

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Gökçek söz konusu belgeleri açıklarken şu ifadeleri kullandı;

Ankapark yüzde 100 Yavaş'ın denetimindeydi. Mansur Yavaş bu parklardan yüzde 100 sorumludur. Gösterdiğim belgede 12. madde de yer alıyor. Çalınanlardan yüzde 100 sen sorumlusun. Sen amirsin burada. Eğer Fen İşleri Başkanı'na bu yetkiyi verdin o yapmadıysa o sorumlu. Her yerde çıkıp bizi buraya almıyorlar diyorsun. İşte sorumlu sensin.

Bugün itibarıyla eğer bu programı izleyen varsa Yavaş taraftarı bile olsa ona hak vermeyecektir.

"KILIÇDAROĞLU BENİ HAKLI GÖRÜYOR"

Yavaş, Akşener ile harap ettiği Ankapark'ı gezdi ama Kemal Bey gitmeyerek tepki koydu. Kılıçdaroğlu beni haklı görüyor. Yavaş şerefiyle istifa etmeli. Avrupa'da olsa böyle bir şey belediye başkanı görevinde kalabilir mi? İtiraf edip, derhal istifa etmeli.

Bu adamdan değil Cumhurbaşkanı, milletvekili bile olmaz. Cumhurbaşkanı olmak istiyor. Sosyal medyada bunun için hesap açtırıp paylaşım yaptırıyorlar.