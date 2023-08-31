Memur alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları açıklandı
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve kuvvet komutanlıklarına memur alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları yayımlandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, MSB ve Kuvvet Komutanlıklarına 2022 yılı Memur Temini Sözlü Sınav Sonuç Duyurusunun yayımlandığı belirtildi.
Açıklamada, detaylı bilgiye "https://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabileceği kaydedildi.
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