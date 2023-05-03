Meral Akşener ve Mansur Yavaş'tan, Sinan Ateş'in ailesine ziyaret

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in ailesini ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da silahlı saldırı sonucu öldürülen akademisyen ve eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in ailesini ziyaret etti.

İYİ PARTİLİLER DE EŞLİK ETTİ

Akşener ve Yavaş'a İYİ Parti Bursa İl Başkanı Mehmet Hasanoğlu, İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu ve İYİ Parti Bursa milletvekili adayları eşlik etti.

CHP'Lİ İSİM DE VARDI

Ziyarette, CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey de bulundu.