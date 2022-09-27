Mersin'de polisevine saldırı anı kamerada

Mersin'in Mezitli ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından polisevine düzenlenen saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Mersin'in Mezitli ilçesinde lüks otomobille Tece Polisevi önüne gelen iki kadın PKK'lı terörist, uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Açılan ilk ateş sırasında 2 polis memuru yaralanırken, çıkan çatışma sonucu yaralanan iki kadın terörist, sırt çantasında taşıdıkları bombalar ile kendilerini patlattı. Yaralı polislerden Sedat Gezer kaldırıldığı hastanede şehit olurken, çatışma ve patlama sırasında 3 sivil vatandaşın da hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralandığı bildirildi.

HAİN SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

Polisevine düzenlenen terör saldırısı, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, sırtlarında çanta bulunan 2 kadın terörist, polisevine yaklaştıklarında içlerinden biri gizlediği tabanca ile polis noktasına doğru ilerledi. Kulübeye yaklaştığında arkasına gizlediği silahı çıkaran terörist, art arda ateş açtıktan sonra yaklaşık 50 metre geride bekleyen diğer saldırganın yanına geldi. Sırtlarında çanta bulunan 2 terörist bu sefer otomatik silahlarla ateş açarak bir kez daha polis noktasına doğru ilerledi. Bu sırada güvenlik güçlerinin ateş açtığı görüldü. Çatışma sırasında teröristlerden biri vurularak yere düştü. Diğer terörist ise sırt çantasıyla birlikte bölgenin aksine giderek, kameranın görüş açısından kayboldu.

DHA