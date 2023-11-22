  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Meteoroloji saat verdi! Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji saat verdi! Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji saat verdi! Kuvvetli yağış geliyor
Güncelleme:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için bugün, öğleden sonra kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, bugün öğleden sonra Kırklareli ile Edirne'nin güney ve doğusunda, akşam saatlerinden itibaren iç kesimleri başta olmak üzere Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiği bildirildi. Açıklamada sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. 

İstanbul'da kar alarmı! Ekipler teyakkuza geçtiİstanbul'da kar alarmı! Ekipler teyakkuza geçtiHaber

 

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

DHA

Etiketler meteoroloji kuvvetli yağış uyarısı marmara
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
CHP lideri Özgür Özel Adalet Nöbeti'nde ''direnin'' çağrısı
Zeynep Bastık hakkında olay iddia: Kararını verdi!
İnternette yeni dolandırıcılık yöntemi: Karşınıza çıkınca sakın tıklamayın!
En düşük emekli aylığı için yeni tahmin
Öğretmenler Günü için Atatürk'lü skandal afiş
İstanbul'da yabancı uyrukluların akıl almaz kavgası kanlı bitti: 1 ölü
25 bin TL ve altındaki limitli kredi kartları için alarm çanları çalıyor
Derya Uluğ bikinili pozlarıyla yazı geri getirdi
Türkiye'nin incisi Ege Bölgesi için kötü haber
İstanbul'da kar alarmı! Ekipler teyakkuza geçti