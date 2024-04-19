Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarı: Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji, AKOM ve uzmanlardan peş peşe kuvvetli yağış uyarısı geldi. Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren kuvvetli yağış beklendiğini söyledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmelere göre, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yerini serin ve yağışlı havaya bırakacak. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok ilde kuvvetli yağış görüleceğini belirterek uyarıda bulundu.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, bu gece saatlerinden itibaren, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-70kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

PROF. DR. ORHAN ŞEN SAAT VERDİ

Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:



"Bugün akşam kıyı Ege, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale Edirne, Edremit körfezinde kuvvetli yağmur başlayacak. Gece yarısından sonra Çanakkale, İzmir, Aydın, Manisa, Muğla'da çok kuvvetli gök gürültülü yağmur.

Yarın öğlen saatlerinde Antalya, Afyon, Denizli, Kütahya'da kuvvetli yağış riski var.

Bugün Cuma, Batı'da yağış var, sıcaklık kuzey bölgelerde azalmaya devam edecek. İstanbul'da akşam yağmur kuvvetli 17 derece. Yarın 18 derece. Pazar 19 derece. İzmir yağmurlu 25 yarın 20 derece Antalya yağmurlu 22 derece.

Hafta başından itibaren sıcaklıklar yükselmeye başlayacak."

AKOM'DAN SAĞANAK UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), megakent için yaptığı hava durumu tahmininde yarın aralıklı sağanak yağmur beklendiğini, hava sıcaklığının ise 10-16 derece aralığında olacağını açıkladı.

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Eskişehir, Sivas ve Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege, İstanbul, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Edirne'nin güney, Balıkesir'in kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklenmektedir.

Hava sıcaklıklarının Karadeniz'de 3-5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve batı, Marmara'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinden sonra Güney Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Kıyı Ege, İstanbul, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Edirne'nin güney, Balıkesir'in kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Güneydoğu Anadolu'da yer yer toz taşınımı beklenmektedir.

20-26 NİSAN TARİHLERİ ARASI HAVA DURUMU TAHMİN HARİTALARI

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ: