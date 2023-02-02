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Meteoroloji'den 23 ile turuncu, 4 ile sarı uyarı

Meteoroloji'den 23 ile turuncu, 4 ile sarı uyarı
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Meteoroloji bugün de 23 ili yoğun kar, 4 ili de fırtınaya karşı uyardı. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji bugün beklenen yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle 4 kente sarı, 23 kente ise turuncu kodlu uyarıda bulundu.

 Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz(Sinop hariç), Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri(Gaziantep ve Kilis hariç) ile Eskişehir ve Ordu çevreleri, Ankara'nın güney kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri, Doğu Anadolu(Malatya, Van ve Iğdır hariç) ve Güneydoğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinin kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olmak üzere, kıyılar ile Marmara ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI

Yağışların Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri, Doğu Anadolu(Malatya, Van ve Iğdır hariç) ve Güneydoğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinin kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Yoğun kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda, aksamalar, buzlanma ve don, çığ tehlikesi, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BUGÜN HANGİ İLLERDE KAR YAĞACAK?

Meteoroloji'nin raporuna göre bugün Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Mersin, Kars, Malatya, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Trabzon, Tunceli, Van, Bayburt, Batman, Şırnak ve Ardahan'da yoğun kar görülecek.

Rüzgarın Akdeniz Bölgesi'nin yüksekleri ile Mersin'in batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-90 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, kar yağışı olan yerlerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

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haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

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