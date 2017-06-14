Metrobüs durağında kaza

Koşarken metrobüse çarpıp yere düşen Suriyeli kız çocuğu yaralandı - Mendil sattığı belirtilen çocuk, hastaneye kaldırıldı
Edirnekapı metrobüs durağında, koşarken metrobüse çarpıp yere düşen Suriyeli kız çocuğu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, mendil sattığı öğrenilen Suriye uyruklu çocuk, koşarken yolcu almak için yavaşlayan metrobüsün ön kısmına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk başını beton zemine çarparak yaralandı. Yolcular ve duraktaki görevliler, çocuğa müdahale edip sağlık ekiplerine haber verdi.
Daha sonra gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından çocuğu Haseki eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Tedavi altına alınan çocuğun durumunun iyi olduğu bildirildi.