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  3. 14 Haziran 2017 18:31

Metrobüs durağında kaza

Koşarken metrobüse çarpıp yere düşen Suriyeli çocuk yaralandı.

Metrobüs durağında kaza
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Koşarken metrobüse çarpıp yere düşen Suriyeli kız çocuğu yaralandı - Mendil sattığı belirtilen çocuk, hastaneye kaldırıldı

Edirnekapı metrobüs durağında, koşarken metrobüse  çarpıp yere düşen Suriyeli kız çocuğu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, mendil sattığı öğrenilen Suriye uyruklu çocuk,  koşarken yolcu almak için yavaşlayan metrobüsün ön kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk başını beton zemine çarparak  yaralandı. Yolcular ve duraktaki görevliler, çocuğa müdahale edip sağlık  ekiplerine haber verdi.

Daha sonra gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından çocuğu  Haseki eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedavi altına alınan çocuğun durumunun iyi olduğu bildirildi.

kaza , durak , metrobüs , çocuk , suriyeli