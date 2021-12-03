Mezun oldukları okula yıllar sonra hırsızlık için girdiler

Manisa'da gerçekleşen olayda 2 şüpheli, kıyafet değiştirerek mezun oldukları okulu aynı gece 2 kez soydu.

Olay, 29 Kasım gecesi Şehzadeler ilçesi 2. Anafartalar Mahallesi’ndeki Gazi İlkokulu’nda meydana geldi.



ELEKTRONİK EŞYALARI ALARAK OKULDAN AYRILDILAR

Gece 00.00 sıralarında kimliği belirsiz 2 kişi okulun demir korkuluklarından atlayarak bahçeye girdi. Daha sonra ellerindeki demir çubuk yardımıyla okul binası kapısının kilidini kırarak içeriye giren şüpheliler elektronik eşyaları alarak okuldan ayrıldı.

TEKRAR GELİP KASADAKİ 9 BİN 100 LİRAYI ALDILAR

Aynı gece saat 03.00 sıralarında kıyafet değiştiren şüpheliler yanlarında getirdikleri sırt çantasıyla okula geri döndü. Okul idare odasının kapısını açan kişiler odadaki kasadan 9 bin 100 lirayı alarak kayıplara karıştı.

Sabah saatlerinde yaşanan hırsızlığı fark eden okul idaresi durumu Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Güvenlik kameralarını tek tek inceleyen ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

8 YIL ÖNCE O OKULDAN MEZUN OLMUŞLAR

Ekipler, şüphelilerinin 8 yıl önce okuldan mezun olan M.E.Y. (20) ve B.A.T. (19) olduğunu tespit etti. İkametlerinde gözaltına alınan şüpheliler, bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Yapılan aramada bulunan çalıntı para ve elektronik eşyalar okul idaresine iade edildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR

M.E.Y. ve B.A.T., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Yaşanan hırsızlık anları okulun güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Demir korkuluklarından atlayarak bahçeye giren iki şüphelinin, okul kapısını kırması ve odaları soymaları yer alıyor. (DHA)