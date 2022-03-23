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MGK toplandı; masada savaş var

MGK toplandı; masada savaş var

Milli Güvenlik Kurulu, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının ana gündemi Rusya-Ukrayna krizi olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık ettiği Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı başladı.

Toplantıda Perşembe günü Erdoğan'ın da katılacağı Brüksel'deki Olağanüstü NATO Liderler Zirvesi öncesinde Rusya-Ukrayna krizine dair değerlendirme yapılacak.

İki ülke arasında barışın sağlanması için yürütülen diplomasi trafiği ve çalışmalar ele alınacak. Türkiye'nin bölgeye yönelik insani yardımları konuşulacak.

Terör örgütleriyle mücadele değerlendirilecek

Terörle mücadele operasyonları masadaki bir diğer başlık. MGK toplantısında PKK, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleri ile mücadele değerlendirilecek. Yurt içindeki ve sınır ötesindeki operasyonlarda gelinen son durum gözden geçirilecek.

Bölgesel gelişmeler de MGK toplantısında ele alınacak. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmalar değerlendirilecek.

Ermenistan ile normalleşme süreci kapsamında Kafkasya'daki gelişmeler görüşülecek.

Beştepe'deki toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

Etiketler beştepe mgk milli güvenlik kurulu toplantı ukrayna rusya
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