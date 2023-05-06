MHP'den Kılıçdaroğlu’na çağrı: Açıklama yapmak mecburiyeti var

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Bursa’da gerçekleştirdiği mitingde Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na seslendi.

HDP'li Sırrı Sakık'ın geçtiğimiz haftalarda "Kılıçdaroğlu'nun da Türkiye toplumuna çıkıp açık net olarak önümüzdeki dönem ne yapacağını kamuoyuyla paylaşmalıdır. Yani kapalı kapılar ardında söylenenlerin kamuoyunda bunların deklare edilmesi gerekir" sözleri tartışılmaya devam ediyor.

Sakık, paylaştığı videoda "Biz, önümüzdeki dönem bir genel affı masaya yatıracağız. Herkese özgürlük. Öcalan dahil olmak üzere. Herkese özgürlük. Ve geri dönüş başlamalıdır." ifadelerine yer vermişti.

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde miting gerçekleştiren Genel Sekreteri ve Bursa 1. Bölge Milletvekili Adayı İsmet Büyükataman Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na seslendi.

Millet İttifakı’nın HDP ile 11 maddelik mutabakat metni imzaladığını söylerken Kılıçdaroğlu’nun hangi konularda anlaşıldığını açıklaması gerektiğini ifade etti.

Yeşil Sol Parti adıyla seçime girecek olan HDP’nin Millet İttifakı’na destek verdiğini belirten Büyüktaman, “Kılıçdaroğlu’nun adaylığından sonra kimlerin bayram yaptığını göz ardı etmemek, buna göre 14 Mayıs’ta irade beyanında bulunmak mecburiyetindeyiz. Kılıçdaroğlu’nun adaylığına sevinen öncelikle Kandil oldu. Sevinen Pensilvanya’daki kaçaklar oldu. Türkiye’nin 40 yıldır başına musallat edilen etnik temelli PKK bölücü terör örgütünün Kandil’deki yetkilileri şöyle bir değerlendirme yaptılar, ’40 yıldır verdiğimiz mücadele sonucunda ilk defa bu kadar sonuca yaklaştık’. Dolayısıyla bunların bu kadar cüretkâr davranmasına sebep nedir bunu iyi düşünmek mecburiyetindeyiz. Aylardır aslında masanın altında gizledikleri, zaman zaman oturup geleceğe dair ihanet planı yaptıkları görünmez ortakla bugün yol arkadaşlıklarını ilan ettiler. Kılıçdaroğlu’nun adaylığı belli olduktan sonra PKK’nın meclisteki siyasi uzantısı HDP cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağını ifade etti. Bunlar şu ana kadar aziz milletimizle paylaşmadıkları kapalı kapılar ardında ciddi anlamda pazarlık yürüttüler. 11 maddelik bir mutabakat metni imzalardılar. Kılıçdaroğlu’nun çıkıp hangi konularda bu terör örgütüne söz verdiğine dair açıklama yapmak mecburiyeti var” şeklinde konuştu.