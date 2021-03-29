Migros çalışanlarından Tuncay Özilhan'ın evinin önünde protesto!

Kod 29 ile işten çıkarıldığı belirtilen Migros çalışanları, Migros patronu Tuncay Özilhan'ın evinin önünde basın açıklaması yapmak istedi. Ancak çalışanların polis müdahalesiyle uzaklaştırıldığı bildirildi.

Oda TV'de yer alan habere göre Migros’un Kocaeli'ye bağlı Çayırova deposunda çalışırken Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası’nda (DGD-Sen) örgütlendikten sonra ücretsiz izne çıkarılan, daha sonraki süreçte de Kod 29 ile işten atılan işçiler, hak arayışlarının 84’üncü gününde Migros’un yönetim kurulu başkanı Tuncay Özhilhan’ın villası önünde gösteri yapmak istedi.

“İşçiler açken Tucay Özilhan’a huzur yok” yazılı pankart taşıyan işçiler, çok sayıda çevik kuvvet polisinin etraflarını çevirmesinin ardından gözaltına alıbndı.

KOD 29 NE DEMEK? 29 kodu, "İşveren tarafından ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış nedeni ile iş akdinin feshi" anlamına geliyor. Bir işverenin, işçisini bu kod ile işten çıkarabilmesi için 4857 İş Kanunu'nun ilgili bendi kapsamındaki fiillerden birini işlemesi gerekiyor.

SENDİKA HESABINDAN AÇIKLAMA YAPILDI

Sendika Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Anadolu Grubu ve Migros bilsin, biz hakkımızı alana dek size de huzur yok sizleri kollayanlara da. Geldik yine geleceğiz. Kadın düşmanısın Tuncay Özilhan” ifadelerini kullandı.

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