Milli Piyango'da şok iddia: ''Büyük ikramiye hep satılmayan bilete çıktı!''

Aydınlık gazetesi Ekonomi Müdürü Recep Erçin, ‘Piyango satılmayan bilete vurdu! 20 milyon TL nereye aktarıldı?’ başlıklı yazısında, sürecin nasıl olduğunu anlattı. Yazının, bir bölümü şöyle:

“Yıllardır Milli Piyango çekilişlerini ilgiyle takip ederim. Yoğunluktan bakamamıştım. 29 Ekim 2019 tarihli çekilişin sonuçlarına bakınca ‘SİSTEM ANKARA SATILMAYAN BİLET’ ibaresi dikkatimi çekti. Milli Piyango’nun Ankara’daki Genel Müdürlüğü’nü arayıp sordum. İkramiye çıkan bilet bildiğiniz kimse tarafından satın alınmamış. Yıllardır takip ederim daha önce böyle bir duruma denk gelmemiştim.

BİLETLERİN PARASI NE OLDU?

11 çekilişin 10’unda büyük ikramiye kazanan satılmayan biletlerin parası ne oldu? Hâlâ Türkiye Varlık Fonu bünyesinde bulunan Milli Piyango’nun kasasına mı gitti, yoksa Varlık Fonu’na oradan da son on ayda 101 milyar TL’den fazla rekor açık veren Hazine’ye mi aktarıldı? Hem ikramiyelerin neden peş peşe satılmayan biletlere çıktığı hem de ikramiyelerin nereye devredildiği merak konusu.

…Geçen yıl yapılan değişiklikle sayısal sistem üzerinden de bilet satılmaya başlandı. Böylece satılmayan bilete de ikramiye çıkması ihtimali meydana geldi. Milli Piyango bu yıl ağustos ayında yapılan ihalede İtalyan Sisal- Şans (Demirören) ortak girişim grubunun olmuştu. Ancak henüz devir işlemleri sürdüğünden Milli Piyango, Varlık Fonu bünyesinde bulunuyor. Satılmayan biletlere büyük ikramiye çıkma sıklığı bu şekilde devam ederse (!) Talih Kuşu Demirören ve İtalyan ortağına vurmuş olacak.”

70 MİLYON LİRA ZAMAN AŞIMINA UĞRAMAK ÜZERE

Öte yandan Milli Piyango’nun büyük yılbaşı ikramiyesi de halen tahsil edilmedi.

Milli Piyango’nun internet sitesinde yer alan sayaca göre zaman aşımı süresinin dolmasına sadece 41 gün kaldı.