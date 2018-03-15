Mina Başaran ve arkadaşları son yolculuğuna uğurlandı

Birleşik Arap Emirlikleri’nden İstanbul’a gelmek üzere havalanan Başaran Holding’e ait özel jetin, İran’ın güneydoğusundaki Durk Enar köyü yakınlarına düşmesi sonucu, uçakta bulunan iş insanı Hüseyin Başaran’ın kızı Mina Başaran ile arkadaşları Zeynep Coşkun, Ayşe And, Burcu Urfalı, Aslı İzmirli, Liana Hananel, Jasmin Baruh, Sinem Akay, pilotlar Beril Gebeş ve Melike Kuvvet ile hostes Eda Uslu yaşamını yitirmişti. İran’dan askeri kargo uçağıyla dün İstanbul’a getirilen 10 cenaze Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

Kazada yaşamını yitiren Beril Gebeş’in cenazesi ise henüz Türkiye’ye gönderilmedi. Kazada hayatını kaybedenlerden bazıları bugün toprağa veriliyor.

İran'da düşen jette hayatını kaybeden 11 kişiden 9'unun cenazeleri bugün toprağa veriliyor. 8 kişi İstanbul, 1 kişi Konya'da uğurlanıyor. FETÖ mağduru pilot Melike Kuvvet'in cenaze töreni Konya'da yapılıyor. Kuvvet'in tabutunun üzerine binbaşı rütbesi olan pilot tulumu bırakıldı.

İran'da düşen Başaran Holding'e ait özel jette hayatını kaybeden 11 kişiden 9'u son yolculuklarına uğurlanıyor.

Cenazelerden 8'i İstanbul'da, 1'i ise Konya'da toprağa verilecek.

İSTANBUL

Liana Kalma Hananel için, Arnavutköy Musevi Mezarlığı'nda cenaze töreni yapıldı. Cenazeye Hananel'in çok sayıda yakını da katıldı. Hananel burada toprağa verildi.

Jasmin Baruh Siloni de törenin ardından Ulus Aşkenaz Musevi Mezarlığı'na defnedilecek.

Mina Başaran, Sinem Akay ve Burcu Gündoğar Urfalı için İstanbul Ataköy 5. Kısım Camisi'nde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlenecek. Buradaki törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak.

Hostes Eda Uslu'nun cenazesi Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camii'nden öğle namazı sonrasında kaldırılacak.

Ayşe And ve Asligül İzmirli ise Zincirlikuyu Camii'nden son yolculuğa uğurlanacak.

KONYA

Pilot Melike Kuvvet'in cenaze töreni Konya'da yapılıyor.

TABUTUNUN ÜZERİNE PİLOT TULUMU BIRAKILDI

Melike Kuvvet'in tabutunun üzerine binbaşı rütbesi olan pilot tulumu bırakıldı. Kuvvet, yüzbaşı rütbesinde FETÖ kumpasıyla ordudan atılmıştı. Pilot Melike Kuvvet yaşasaydı iade-i itibar ile binbaşı rütbesiyle Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na geri dönecekti.

ZEYNEP COŞKUN YARIN BURSA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Zeynep Coşkun yarın Bursa'da defnedilecek. Düşen jette hayatını kaybeden kaptan pilot Beril Gebeş'in cenazesi için kimlik tespit çalışmaları ise İran'da sürüyor.