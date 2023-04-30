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  3. MİT'ten nokta operasyon: Terör örgütünün sözde istihbarat sorumlusu etkisiz hale getirildi

MİT'ten nokta operasyon: Terör örgütünün sözde istihbarat sorumlusu etkisiz hale getirildi

MİT'ten nokta operasyon: Terör örgütünün sözde istihbarat sorumlusu etkisiz hale getirildi
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MİT, metropollerde eylem talimatını veren terör örgütü PKK/YPG'nin sözde askeri istihbarat sorumlusu Sabri Abdullah'ı Suriye'nin kuzeyindeki Aynularab'da etkisiz hale getirdi.

MİT, metropollerde eylem talimatını veren terör örgütü PKK/YPG'nin sözde askeri istihbarat sorumlusu Sabri Abdullah'ı Suriye'nin kuzeyindeki Aynularab'da etkisiz hale getirdi.

Etiketler istihbarat sorumlu mit
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