Motorin ve benzine yine zam!

Bugün itibariyle motorine 1 lira 40 kuruş, yarından itibaren ise benzine 1 lira 20 kuruş zam geliyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı ve CHP PM üyesi Deniz Demir, benzin ve motorine yapılacak yeni zamları duyurdu.

Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Benzin ve motorine yeni zam yolda. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre bu gece yarısından (7 Haziran) geçerli olmak üzere motorine 1 lira 40 kuruş, Çarşamba gece yarısından (8 Haziran) geçerli olmak üzere benzine 1 lira 20 kuruş zam gelecek."

1 Haziran'da yapılan zamlarla birlikte benzinin litre fiyatı 26,23 ila 26,35 TL’ye, motorinin litre fiyatı ise 25,89 ila 26,01 TL’ye yükselmişti.

Sektör temsilcileri benzin ve motorine büyük zam yapılacağını duyurdu. Bugün (Salı günü) gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatında 1,40 TL seviyesinde, yarın (çarşamba) gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere de benzin fiyatında 1.20.

Benzin ve motorin fiyatı şöyle:

İstanbul Anadolu yakası benzin fiyatı: 26,24 TL

İstanbul Avrupa yakası benzin fiyatı: 26,23 TL

İstanbul Anadolu yakası motorin fiyatı: 25,94 TL

İstanbul Avrupa yakası benzin fiyatı: 25,92 TL

Ankara benzin fiyatı: 26,33 TL

Ankara motorin fiyatı: 26,03 TL

Bursa benzin fiyatı: 26,32 TL

Bursa motorin fiyatı: 26,00 TL

Antalya benzin fiyatı: 26,49 TL

Antalya motorin fiyatı: 26,19 TL

İzmir benzin fiyatı: 26,35 TL

İzmir motorin fiyatı: 26,03 TL

BRENT PETROL UÇUYOR, ZAM YAĞMURU SÜRÜYOR

Türkiye'de akaryakıt fiyatları dalar kurundaki yükselişle her geçen gün artarken benzin ve motorine gelen son zamlarla 30 TL'ye yaklaşmıştı.

Petrol piyasasında Suudi Arabistan'ın Asyalı müşterilerine yaptığı zam gündemde ilk sıralarda yer aldı.

Suudi Arabistan, Asya’ya yönelik petrol satışlarında fiyatını 4,40 dolardan 6,50 dolara yükseltti. Bu artış kararı petrol piyasasında yukarı yönlü hareketi tetikledi. Piyasada beklenti 1,50 dolarlık bir zam yapılması yönündeydi.

Dünü 120 dolar seviyesinin altında kapatan Brent petrol, güne yükselişle başladı.

Uluslararası piyasalarda Brent petrol fiyatı 120,23 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolde teknik olarak 120,63 ile 120,87 dolar aralığının direnç, 120,39 ile 120,15 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Öte yandan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, geçen hafta üretimlerini Temmuz ve Ağustos’ta 648 bin varil artıracağını açıkladı.

Petrol piyasaları dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'deki salgın önlemlerinin gevşetilmesi yönündeki kararları da yakından izliyor. Ülkede finans merkezi Şanghay'daki karantinanın kalkmasının ardından başkent Pekin'de de bazı salgın önlemlerinin gevşetilmesine karar verildi.

Pekin'de 6 Haziran itibariyle Fengtai ve Changping'in bazı bölgeleri dışında toplu taşıma yeniden başlayacak. 72 saat içinde alınmış negatif testi bulunan şehir sakinleri serbest bir şekilde şehir içinde dolaşabilecek. Önceki uygulamada bu süre 48 saat olarak belirlenmişti. Restoranlar müşterilerine yeniden mekan içinde servis verebilecek ve çalışanlar ofislerine dönebilecek. Sinema gibi eğlence mekanları yüzde 75 kapasite ile açılabilecek.