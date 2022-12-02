Motorinde "indirimcikler'' bitti, büyük zam geliyor

Son 2 haftadır peş peşe indirim gelen motorin fiyatları yeniden zamlanıyor. Brent petrol fiyatlarındaki değişimle motorin fiyatlarına gelen indirimleri silecek zam bu akşam pompaya yansıyacak...

Brent petrol ve dövizdeki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını bir aşağı bir yukarı götürmeye devam ediyor. Vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip ediyor.

Brent petrol fiyatları haftanın son işlem gününe de yükselişle başladı. Güne 87,02 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı 86,98 Dolar'dan işlem görüyor. Brent petrol 28 Kasım 2022'de 80.83 dolara düşerek son bir ayın en düşük seviyesini görmüştü. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ederken yeni haftaya peş peşe indirimle başlayan motorine yeni zam göründü.

Motorine yine zam geliyor

Motorin fiyatlarına bu gece yarısından sonra ( 3 Aralık 2022 ) 1 TL 16 kuruş zam geliyor. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Zam sonrası motorinin litre fiyatı İstanbul'da 22,44 TL'den 23,60 TL'ye, Ankara'da 22,63 TL'den 23,79 TL'ye, İzmir'de ise 22,69 TL'den 23,85 TL'ye yükselecek.

Yıl başındaki fiyatlar

Hatırlanacağı gibi 2022 yılbaşında benzinin litre fiyatı 12,91 TL; motorinin ise 12,76 TL düzeyindeydi.

Hafta başında motorine gelen indirimin ardından, brent petrol fiyatlarında yaşanan yükselişe rağmen motorin fiyatlarına üst üste ikinci indirim gelmiş ve 30 Kasım tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresine 0,58 TL indirim yapılmıştı.

Akaryakıt fiyatları il, ilçe ve bayiler arasında farklılık gösterse de güncel akaryakıt pompa fiyatları ortalama şu şekilde:

İstanbul

Benzin fiyatı: 20,19 TL

Motorin fiyatı: 22,44 TL

LPG fiyatı: 10,76 TL



Ankara

Benzin fiyatı: 20,40 TL

Motorin fiyatı: 22,63 TL

LPG fiyatı: 10,74 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 20,40 TL

Motorin fiyatı: 22,69 TL

LPG fiyatı: 10,83 TL

Zam sonrası motorinin litre fiyatı İstanbul'da 22,44 TL'den 23,60 TL'ye, Ankara'da 22,63 TL'den 23,79 TL'ye, İzmir'de ise 22,69 TL'den 23,85 TL'ye yükselecek.

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Petrol Piyasası Kanunu gereği 1 Ocak 2005 tarihi itibarıyla Serbest Fiyatlandırma Sistemi'ne geçildi.

Bu sistem ile sektördeki akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını belirlemekte serbest olduğu gibi, bayiler de dağıtım şirketleri tarafından kendilerine tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını uyguluyor veya bulundukları bölgenin rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını uygulamakta serbest.

Türkiye'de akaryakıt pompa fiyatları, rekabet koşulları göz önünde bulundurularak oluşturuluyor.

Rafineri fiyat oluşumu şöyle:

Gümrüksüz rafineri fiyatı + ÖTV + EPDK payı = Rafineri Satış Fiyatı (KDV hariç)

Gümrüksüz rafineri fiyatı ne demek?

Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları, 'gümrüksüz rafineri fiyatı' anlamına gelir.

Türkiye'de bu piyasa izlenir, son fiyat değişiminden itibaren, günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı oluşur.