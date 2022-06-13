Motorine 2,60 TL daha zam iddiası yalanlandı

Akaryakıt fiyatlarında zam sırası benzin ve LPG'nin ardından motorine bu gece yarısı itibariyle 2.60 TL zam geleceği iddia edilmişti. Ancak EPGİS bu iddiayı yalanladı.

Türkiye'de akaryakıta yağmur gibi yağan zamlara bu gece yarısı itibaren bir yenisinin daha ekleneceği iddia edilmişti.

Motorine 2,60 TL zam geleceği ve motorinin zam rekoru kıran benzini de geride bırakacağı öne sürülmüştü.

Ancak Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) bu iddiayı yalanladı. EPGİS'in resmi Twitter sayfasından "zorunlu bilgilendirme" başlığıyla yapılan açıklamada, "Sosyal medyada ve bazı basın organlarında bugün motorine 2,60 TL/LT zam geleceği bilgisi yayılmaktadır. Bugün için herhangi bir ürüne zam beklentisi yoktur. Yarın için ise bugün piyasalarda oluşacak değerler belirleyici olacaktır" denildi.

Twitter'dan yapılan açıklamada, "Bugün için anılan bilgilere itibar edilmemesini ve ilgili kurumdan bu yönde yayın yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunmasını bekliyoruz" denildi.

İşte o paylaşım:

BENZİNİN LİTRE FİYATI DA 28 LİRAYI GEÇTİ

11 Haziran Cumartesi saat 00.01’den itibaren geçerli olacak zamlı tarife ile benzinin litre fiyatı İstanbul’un Avrupa yakasında 28,44 TL’ye, Ankara’da 28,54 TL’ye, İzmir’de 28,55 TL’ye yükseldi.

55 kuruş zam gelen otogazın litre fiyatı ise, İstanbul’un Avrupa yakasında 12,42 TL’ye çıktı.

Benzine 27 Mayıs’ta 1,42 TL, 2 Haziran’da 1,22 TL olmak üzere bir hafta içinde toplam 2,64 TL zam gelmişti. Motorinin litresi ise aynı dönemde 2,84 TL artmıştı. Motorinin satış fiyatı pek çok şehirde 28 TL’yi geçti.

Son 6 ayda benzin fiyatı yüzde 200’den fazla arttı. Motorine gelen zam oranı ise, yüzde 286’yı buldu.