Motorinin ardından benzine de zam

Araç sahipleri 2023 yılında olduğu gibi 2024 yılında da zamla yatıp zamla kalkmaya devam ederken dün motorinin litre fiyatına gelen 2,56 TL'lik zammın ardından bu gece yarısı sonrası da benzine zam bekleniyor. İşte beklenen zam ve güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

HABER3COM

2023 yılından bu yana A'dan Z'ye tüm ürünlerde zamla yatıp zamla kalkmaya devam eden Türkiye'de zamla girdiğimiz 2024 yılının daha ikinci ayında da zamlarla devam ediyor.

Geçen seneki Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler öncesinde benzinin litresi 19,81 TL'ye, motorinin de litresi 18,59 TL'ye satılıyordu. Ancak yeni yıl da geçen yıl gibi daha ilk günlerinden zam olup üstümüze yağmaya başladı.

Son olarak motorinin litre fiyatına dün itibariyle ( 13 Şubat Salı ) 2 lira 56 kuruş daha zam gelmişti. Böylelikle motorine yapılan zammın ardından benzin ile motorin arasındaki makas da 5 TL'ye yaklaştı.

Araç sahipleri motorine gelen bu rekor zam için benzin ve LPG'ye yeni zammın habercisi mi diye sorarken beklenen kötü haber geldi.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, benzine bu gece yarısından itibaren (15 Şubat Perşembe itibariyle) geçerli olmak üzere 1,79 lira zam bekleniyor.

Güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Haber3.com olarak aşağıda 81 ilimiz yerine sadece 17 ili seçmemizin iki nedeni var. Bunlardan biri Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere, çevresindeki illerle aynı fiyata satıldığı için bazı illerimizi seçerken, son genel seçimlerde TBMM'ye girmeyi başaran siyasi parti liderlerinin memleketleri olan Batman, Hatay, İzmit, Kahramanmaraş, Kars, Manisa, Osmaniye ve Rize'yi de bilerek listeye ekledik.

İşte 14 Şubat Çarşamba itibariyle 17 ildeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 40,15 TL

Motorin fiyatı: 45,08 TL

LPG fiyatı: 20,82 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 39,43 TL

Motorin fiyatı: 44,30 TL

LPG fiyatı: 20,81 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 40,36 TL

Motorin fiyatı: 42,69 TL

LPG fiyatı: 20,75 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 40,89 TL

Motorin fiyatı: 45,30 TL

LPG fiyatı: 21,07 TL

Batman güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 41,13 TL

Motorin fiyatı: 45,95 TL

LPG fiyatı: 20,73 TL

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 41,10 TL

Motorin fiyatı: 45,94TL

LPG fiyatı: 20,31 TL

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 40,32 TL

Motorin fiyatı: 45,35 TL

LPG fiyatı: 20,46 TL

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 40,55 TL

Motorin fiyatı: 45,50 TL

LPG fiyatı: 19,93 TL

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 40,69 TL

Motorin fiyatı: 45,65 TL

LPG fiyatı: 20,20 TL

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 40,82 TL

Motorin fiyatı: 45,94 TL

LPG fiyatı: 20,10 TL

Kocaeli güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 40,04 TL

Motorin fiyatı: 44,94 TL

LPG fiyatı: 20,42 TL

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 40,40 TL

Motorin fiyatı: 45,33 TL

LPG fiyatı: 20,62 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 40,44 TL

Motorin fiyatı: 45,38 TL

LPG fiyatı: 21,22 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 40,56 TL

Motorin fiyatı: 45,49 TL

LPG fiyatı: 20,23 TL

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 40,58 TL

Motorin fiyatı: 45,53 TL

LPG fiyatı: 21,38 TL

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 40,55 TL

Motorin fiyatı: 45,55 TL

LPG fiyatı: 20,93 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 41,10 TL

Motorin fiyatı: 46,01 TL

LPG fiyatı: 21,05 TL