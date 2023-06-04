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MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedef orası. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

 

DHA

Etiketler milli savunma bakanlığı terörist saldırı msb
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