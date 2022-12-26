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MSB açıkladı: 1 askerimiz şehit oldu

MSB açıkladı: 1 askerimiz şehit oldu
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerce üs bölgesine açılan taciz ateşi sonucu bir askerimizin şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 26 Aralık 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca bir Üs Bölgemize açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Hüseyin KORKMAZ şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi. 

Etiketler haber şehir msb
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