MSB duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonu'yla ilgili bilgi verdi.
3 PKK’LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya operasyonların hız kesmeden devam edileceğine dikkat çekilerek, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.
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