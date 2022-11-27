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MSB'den açıklama: Terör hedefleri ateş destek vasıtalarıyla vuruluyor

MSB'den açıklama: Terör hedefleri ateş destek vasıtalarıyla vuruluyor
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerinin ateş destek vasıtaları ile vurulduğunu açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedefleri ateş destek vasıtaları ile güçlü şekilde vuruluyor. Teröristlerden şehitlerimizin, masum evlatlarımızın hesabını sormaya devam ediyoruz. Teröristler kazdıkları hendeklere hayalleriyle birlikte gömülmeye mahkumdur" denildi. 

Etiketler bakan twitter
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