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MSB'den ''kimyasal silah'' iddialarına yanıt

MSB'den ''kimyasal silah'' iddialarına yanıt
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, TSK'nın kimyasal silah kullandığı iddiaları sert bir dille yalanlandı.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi terör operasyonlarında kimyasal silah kullandığı iddialarını yalanladı.

Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarısına gölge düşürmek isteyen çevrelerce periyodik bir şekilde gündeme getirilen "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ‘kimyasal silah’ kullanıldığına" yönelik iddialar tamamen asılsız ve gerçek dışıdır." ifadelerine yer verildi.

Dün Halkların Demokratik Partisi (HDP), bir açıklama yayınlayarak kimyasal silah kullanıldığı iddialarıyla ilgili olarak OPCW ve BM’ye “etkili çalışma” çağrısı yapmıştı.

Etiketler msb iddia kimyasal silah
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