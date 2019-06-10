Müge Anlı’da yaşanan mucizevi buluşma

Bartın’dan 25 yıl önce evlenen Kibar Dertli, eşiyle anlaşamayıp ayrıldı. İki çocuğu ile babasının evine döndü. Oğlu Mustafa 4,5, kızı Dilek 2,5 yaşındaydı. Maddi yetersizlikler nedeniyle çocuklarına bakamayan anne Dertli, 1999 yılında ikisini de yetiştirme yurduna bıraktı. Ancak evlatlarına olan hasreti hiç dinmedi. Müge Anlı’ya çıkıp yardım istedi. Hemen arama çalışmalarına başlayan Anlı, çok geçmeden Kibar Dertli’nin iki çocuğunu buldu. Bugün Kibar Dertli, kızı Dilek ile 20 yıl sonra Müge Anlı’da buluştu.