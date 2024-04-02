Muğla'da korkutan deprem
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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, saat 16.33' te merkez üssü Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 2, 2024
Büyüklük:4.1 (Ml)
Yer:Ege Denizi - [31.54 km] Datça (Muğla)
Tarih:2024-04-02
Saat:16:33:41 TSİ
Enlem:36.43944 N
Boylam:27.70722 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/M2vxypLKt3@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD'DAN SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.
AFAD son depremler listesi için tıklayınız...
KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...
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