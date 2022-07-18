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Muhabbet kuşu için ''jet ski''li kurtarma operasyonu

Muhabbet kuşu için ''jet ski''li kurtarma operasyonu

Antalya'da denize düşen muhabbet kuşu, deniz polisi tarafından jet ski ile kurtarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'nde görevli deniz olaylarına hızlı müdahale timinden jet ski sürücüsü deniz polisi Hüseyin Ertaş, suya düşen muhabbet kuşunu boğulmaktan son anda kurtardı.

Rutin falezler devriyesi sırasında deniz üzerinde çırpınan kuşu fark ettiğini söyleyen Ertaş, hızla yanına giderek sudan çıkardı.

Ertaş, kuşu deniz polis şubesine götürüp komiser Enes Kaan Kaya'ya teslim ettiğini belirtti.

"İnsan kurtarmak için gösterdiğimiz seferberliği minik dostlarımız için de gösteriyoruz"

Tuzlu sudan tüyleri birbirine yapışan ve ürktüğü için titreyen muhabbet kuşunu su ile yıkayarak yem veren polisler, bakımını da üstlendi.

Ev kuşu olduğunu söyleyen Enes Kaan Kaya, "Kafesinden kaçmış, yorulmuş denize düşmüş. İnsan kurtarmak için gösterdiğimiz seferberliği minik dostlarımız için de gösteriyoruz" diye konuştu.

Denize düşen muhabbet kuşu jet ski ile kurtarıldı

 

Etiketler jet ski antalya muhabbet kuşu
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