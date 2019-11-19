Muhafazkar sosyetenin tepki çeken ismi sessizliğini bozdu

Sağlık Bakanlığı eski Müşaviri Ahmet Emin Söylemez ve Instagram fenomeni Büşra Nur Çalar'ın bebekleri için düzenledikleri şatafatlı mevlid, bebeklerine tek taş takmaları ve lüks düğünleri ile sosyal medyada tartışma konusu olmuştu.

İslamcı sosyetenin şatafatlı hayatına ilişkin paylaşılan görüntüler sosyal medyada "Bir lokma bir hırka' diyen peygamberin ümmetinin geldiği nokta" diyerek eleştirilmişti.

Tartışmaların odağında yer alan lüks yaşamıyla dikkat çeken Büşra Nur Çalar sessizliğini Ülke TV'ye bozdu.

Eşinin kısa bir süre müşavirlik yaptığını gelirinin eşinden daha fazla olduğunu söyleyen Büşra Nur Çalar'ın açıklamaları şöyle:

"MEVLİD VİDEOSUNUN YAYILMASI BENİ ÇOK ÜZDÜ"

"Bu kadar acımasızca linç edilmesi, günlerdir gündemde olması böyle bir mevlid videosunun ya da farklı şeyin kulaktan kulağa yayılması beni çok üzdü. Bırakın paylaşım yapmayı, çocuğumu sağlıklı bir şekilde kucağıma almaya çalışıyorum. Bunun için bekliyorum. Bugün kontrolüm vardı, günlerdir suskunluğumun tek sebebi bu.

Ben kendi kendimi psikolojik olarak; Sakin ol Büşra, geçecek Büşra diye toparlamaya çalışıyorum. Siz bana devam edecek misiniz? diye soru soruyorsunuz. Konu devam edip etmemek değil. Bu süreci en sağlıklı bir şekilde atlatmaya çalışıyorum.

"MEVLİD VİDEOSUNDA GÖRÜNEN ŞATAFAT MEKANIN KONSEPTİ"

En samimi şekilde kendimi ifade etmeye çalıştım... Ne mevlid videosunda görünen şatafat, mekanın kendi konsepti. Onun haricinde bahsedilen araba bizim arkadaşımıza ait bir araç. Araştırıldığında bize ait olmadığı ortaya çıkacak.

Onun haricinde yüzük, manevi değeri olan hediye edilen bir yüzük. Bunun da 1 yıl önceki paylaşım olması üzdü.

"EŞİM KISA BİR SÜRE MÜŞAVİRLİK YAPTI"

Doğru ya da yanlış yaptım diye kendimi anlatmak için ne halim var ne mecalim. İddialardan bir tanesi eşimin hatta benim de müşavir olduğuma dair iddialar var. Benim eşim kısa bir süre müşavirlik yaptı.

Ben sosyal medyada bir kitleye sahibim. Bundan bir kazanç elde ediyorum. Benim kazancım eşimin kazancından daha fazla."

Bu da muhafazakar sosyetenin bebek mevlidi