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Muhammed Nur Nahya'dan ''seçim gecesi'' videosu

Muhammed Nur Nahya'dan ''seçim gecesi'' videosu
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Sosyal medyada yaptığı Cumhurbaşkanı Erdoğan taklitleriyle bilinen sosyal medya fenomeni Muhammed Nur Nahya, "seçim akşamı sonuçları takip eden Erdoğan" taklidiyle yayınladığı video ile gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taklit ettiği videolarıyla bilinen fenomen Muhammed Nur Nahya, yeni bir video yayımladı.

'Kader' notuyla paylaştığı videoda yeniden Cumhurbaşkanlığı'na aday olan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim akşamı televizyon ekranından düşen oy oranlarını takip ettiği görülüyor.

İşte sosyal medyada gündem olan o paylaşım:

Etiketler muhammed nur yahya recep tayyip erdoğan video seçim gecesi
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