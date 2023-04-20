Muhammed Nur Nahya'dan ''seçim gecesi'' videosu
Sosyal medyada yaptığı Cumhurbaşkanı Erdoğan taklitleriyle bilinen sosyal medya fenomeni Muhammed Nur Nahya, "seçim akşamı sonuçları takip eden Erdoğan" taklidiyle yayınladığı video ile gündem oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taklit ettiği videolarıyla bilinen fenomen Muhammed Nur Nahya, yeni bir video yayımladı.
'Kader' notuyla paylaştığı videoda yeniden Cumhurbaşkanlığı'na aday olan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim akşamı televizyon ekranından düşen oy oranlarını takip ettiği görülüyor.
İşte sosyal medyada gündem olan o paylaşım:
KADER... pic.twitter.com/hDGvYBooit— Muhammed Nur Nahya (@nahyabey__) April 19, 2023
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol