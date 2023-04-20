Muhammed Nur Nahya'dan ''seçim gecesi'' videosu

Sosyal medyada yaptığı Cumhurbaşkanı Erdoğan taklitleriyle bilinen sosyal medya fenomeni Muhammed Nur Nahya, "seçim akşamı sonuçları takip eden Erdoğan" taklidiyle yayınladığı video ile gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taklit ettiği videolarıyla bilinen fenomen Muhammed Nur Nahya, yeni bir video yayımladı. 'Kader' notuyla paylaştığı videoda yeniden Cumhurbaşkanlığı'na aday olan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim akşamı televizyon ekranından düşen oy oranlarını takip ettiği görülüyor. İşte sosyal medyada gündem olan o paylaşım: KADER... pic.twitter.com/hDGvYBooit — Muhammed Nur Nahya (@nahyabey__) April 19, 2023