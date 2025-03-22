Muharrem İnce Saraçhane'de: ''Erdoğan’ın derdi koltuğudur''

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı operasyonlara karşı İBB'nin Saraçhane'deki başkanlık binası önündeki mitinge Memleket Partisi lideri Muharrem İnce de katıldı. Burada bir konuşma yapan Muharrem İnce "Recep Tayyip Erdoğan kendi geleceği memleketi batırıyor. Erdoğan’ın derdi koltuğudur" dedi.

Alanda ilk sözü Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce aldı.

İnce şöyle konuştu:

“Ben cumhuriyetin öğretmeni olarak buradayım. Bu ülkenin üç büyük sorunu vardır; cehalet, adalet, ihanet. Öğrencilerim demokratik hakkınızı sonunuza kadar kullanın ama kaldırım taşlarını sökmeye gerek yok.

Sizin yüzünüz kara değil ki yüzü kara olanlar maske taksın. Sizi bunlarla makara yapmaya davet ediyorum. Eğer birisi provoke ediyorsa bilin ki MİT’in, derin devletin, AKP’nin işidir. Ya polis kardeşlerim; sizin evlatlarınız yok mu, utanmıyor musunuz onlara gaz sıkmaya? Siz Erdoğan’ın değil devletin polislerisiniz.

Ekrem İmamoğlu yargılanabilir ama adil olsun. Sen bakanlığına dezenfektan bakanını, Ankara’yı parsel parsel satan Melih Gökçek’i yargılamazsan… Milyonlarca insan ona oy vermiş, intikam alamazsın, yargıyı sopa olarak kullanamazsın. Senin derdin intikam almak. Gizli tanık ‘Ben bir yerlerden duydum’ diyor. Bu gizli tanık geçmişte silahlı kuvvetleri mahkum yapmıştı.

Recep Tayyip Erdoğan kendi geleceği memleketi batırıyor. Erdoğan’ın derdi koltuğudur. Bana bak Erdoğan eğer yargılamak istiyorsan Kuzey Irak’ta askerlerin başına çuval geçirenleri, Ergenekon, Balyoz’dakileri yargıla, rahibi nasıl bıraktın… Onları yargıla."