Muhtar Kent'ten veda mesajı

CEO olduğu 2008 yılında kendinden sonra gelecek CEO'yu düşündüğünü belirten Kent, "Mayıs 2017'de tarihteki en sorunsuz CEO geçişlerinden birini yaşadığımız için çok gururluyum" dedi. Başarının tek bir kişiye ait olmayacağının da altını çizen Muhtar Kent, kendi döneminde ürün çeşitliliğini artırdığını ve benimsedikleri stratejiler ile şirkete yılda 4 milyar dolar tasarruf sağladıklarını kaydetti.

Coca- Cola'daki çalışma hayatında 40 yılı geride bırakan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Muhtar Kent, kendi hikayesini kaleme aldı. 1978 yılında New York Times gazetesinde Coca-Cola iş ilanı gördüğünü ve hikayesinin bu şekilde başladığını anlatan Kent, "Başvurumun üzerinden çok geçmeden Atlanta'ya iş görüşmesi için gittim. Yönetici adayı olarak kabul edilmem ile o zamandan beri Coca-Cola sistemi içinde olmaktan keyif aldığım yaşamım başladı" dedi. Şirkette bulunduğu zamanın sonuna geldiğini kaydeden Kent, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 2019 yılında bırakacağını vurguladı.

"Başarı, garanti değildir"

Şirketteki 40 yıllık çalışma hayatından önemli satır başlarını paylaşan Kent, “Aldığım en değerli ders, işteki başarının hiç bir zaman garanti olmadığı. Özellikle bizim gibi 132 yıllık bir geleneğe sahip bir şirket bile, sürdürebilir ve sağlıklı büyümesi için kendini yenileyebilmelidir. Beni dört farklı kıtaya taşıyan söz konusu yenilenme sürecine dahil olmak benim için büyük bir ayrıcalıktı” ifadesini kullandı.

"Diyet kola henüz yoktu"

1978'de işe başladığında şirketin Coca- Cola'nın sağlıklı bir yapıda olduğunu fakat tam olarak gelişemediğini vurgulayan Kent, “Sprite, Minute Maid, Fanta, Tab ve diğer markaların birçoğunu sattık, ancak odağımızın çoğu Cola’daydı. Diyet kola henüz icat edilmemişti ve o zamanlar bazı otoriteler ise, en iyi günlerimizin geride kaldığını düşünüyorlardı" dedi.

2008 yılında CEO olduğu zaman ise, şirketin ürün yelpazesinin geçmişe oranla daha büyük, daha çeşitli fakat diğer içecek türlerine daha az bağımlı olduğunu kaydeden Muhtar Kent, “Bunun yanı sıra, işimizi büyütmek için yapmamız gereken çok iş vardı. O dönem şirkette 1970'lerden kalma sorunların yankıları devam ediyordu. Nihayetinde, büyük markalar oluşturma, perakende ve restoran müşterilerimiz için değer artırma ve güçlü bir franchise şişeleme sistemine öncülük eden temel iş modelimize yeniden odaklanmamız gerekiyordu” dedi.

"Yılda 4 milyar dolar tasarruf ettik"

Muhtar Kent, “Son zamanlarda ise söz konusu iş modeline franchise’a dönüştürdük ve iş ortaklarımızla birlikte sistemimize değer katarak uzun vadede büyüme ivmesi yakaladık. Ayrıca işimizin bazı temellerini yeniden düşünmek zorunda kaldık. Tarihsel olarak, model oldukça basitti. Şirket, bitmiş ürünler imal eden ve dağıtan şişeleme ortaklarımıza konsantre olmuştu. Bu kapsamda, satışların toplam hacmi artırmak için bir teşvik modeli yarattık” diye konuştu. Müşterilerin ürün çeşitliliği beklediklerini ve yatırımlarını bu yönde yaptıklarını belirten Kent, “Pazarladığımız ürün sayısı 2017’de 2 bin 800 iken bugün 4 bin 100’e çıkmış durumda” diye konuştu.

İş stratejisi olarak üretkenliği benimsediklerini ve 2008 yılında başlattıkları programlar ile 2019 yılına kadar yıllık 4 milyar dolar tasarruf sağladıklarını açıklayan Coca-Cola Yönetim Kurulu Başkanı Muhtar Kent, “Bu tasarruflarla, sonuçlarımıza değer veren ana markalarımıza yeniden yatırım yaptık. Ayrıca, şimdi ve geleceğe doğru işimize yardımcı olmak için birçok yeni markaya yatırım yaptık” dedi.

Seyahatleri sırasında kadınlar için ekonomik fırsatlar gördüğünü dile getiren Kent, 5by20 girişimi ile dünya çapında 5 milyon kadın girişimciyi desteklediklerinin bilgisini paylaştı.

"CEO olduğumda..."

Muhtar Kent, kendinden sonra Coca-Cola'nın kaptan dümenine geçecek James Quincey hakkında da bazı bilgiler paylaştı. Kent, “CEO olduğum gün, bir sonraki CEO'nun kim olacağını düşünmeye başladım. Ve dünya çapında liderliğimizi sürekli geliştirdiğimizden emin olmak için yönetim kurulumuzla yakın bir şekilde çalıştım. Mayıs 2017'de James Quincey'nin benden bayrağı devraldığı tarihteki en sorunsuz CEO geçişlerinden birini yaşadığımız için çok gururluyum” dedi.

Başarının tek bir kişiye ait olmayacağının altını çizen Kent, “Yıllar geçtikçe, bizim gibi bir işletmeyi evrim geçirmenin ve güçlendirmenin asla bir kişi hakkında olmadığını öğrendim. Başarı, geçmişimize dayanmak ve geleceğimiz için bir sonraki lider grubunu hazırlamakla ilgilidir. Başarı asla garanti edilmez. İşi daha iyi için değiştirme fırsatını yakalayarak, her geçen gün ve her yıl kazanılmalıdır. 40 yıldan sonra üzerime düşeni yaptığımı düşünüyorum” dedi.

Muhtar Kent, mesajının sonunda ise çalışma arkadaşları, iş ortakları ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.