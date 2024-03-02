Naci Görür ile Ahmet Ercan arasında İstanbul depremi tartışması

Prof. Dr. Naci Görür‘ün “İstanbul’da kesinlikle 7’den büyük bir deprem olacaktır” uyarısına Prof. Dr. Ahmet Ercan‘dan tepki geldi. Ercan’ın “Bir tane kanıt gösterin size inanayım” sözlerine Görür’den yanıt geldi.

Türkiye'nin önde gelen iki yerbilimcisi Prof. Dr. Naci Görür ile Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, olası büyük Marmara Depremi iddiaları nedeniyle karşı karşıya geldi.

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte, “İstanbul’da kesinlikle 7’den büyük bir deprem olacaktır” diyerek “Depremin eli kulağında” olduğunu vurgulayan Prof Dr. Naci Görür'e, Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan sert bir tepki gösterdi.

Prof. Dr. Ercan, Prof. Dr. Görür’ün söz konusu ifadeleri sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “İstanbul’da her an deprem olacağını gösteren bir tane kanıt gösterin size inanayım! Siz böyle söyledikçe siyasetçiler ile müteahhitler sizin sözlerinizi kullanıp oy ile para devşiriyorlar. İnşaat, ülkeye katma değer üretmeyen ölü yatırımdır. Yatırım sanayiye kaymalı. Lütfen” dedi.

Prof. Dr. Ercan'ın bu tepkisinin ardından Prof. Dr. Görür de yine sosyal medya üzerinden meslektaşına yanıt vererek “DERTLEŞME: Arkadaşlar, zaman zaman, X’te yazışmalarınızı , sorularınızı, düşüncelerinizi okuyorum. Çoğunuz olumlu yönde ve olması gereken şekilde konuşuyorsunuz. Ama kimi arkadaşlarım sanki bu ülkede depremin konuşulmasından rahatsız oluyor. Korkmalarını anlıyorum. Korku insani bir duygu ama daha dün onbinlerce canımızı kaybettiğimiz bir ortamda ÜLKEMİZDEKİ KENTLERİ DEPREM DİRENÇLİ YAPALIM, İNSANIMIZ ÖLMESİN söyleminden niye rahatsızlık duyarlarki. Biz burda depremi değil depreme karşı önlem alalımı konuşuyoruz. Lütfen içinize sevgi dolsun, kendinize gelin. Sevgiyle” dedi.