NASA Nemrut Krater Gölü'nü uzaydan görüntüledi
Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Krater Gölü'nün NASA astronotları tarafından uzaydan fotoğrafı çekildi.
Her yıl binlerce turist alan Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan Türkiye’nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü'nün, NASA astronotları tarafından uzaydan fotoğrafı çekildi. NASA’nın resmi X hesabından yayınlanan ve, “Harika bir kaldera Türkiye'deki Nemrut Dağı'nın karla kaplı kalderasının bu fotoğrafını bir @Space_Station astronotu çekti. Kalderanın doğu yarısı geçmiş patlamalardan kaynaklanan katılaşmış lav akıntılarına sahiptir. Nemrut Gölü'nü besleyen kaplıcalar batı yarısına akıyor” notuyla paylaşılan fotoğraf büyük beğeni aldı.
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