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  3. ''Şakkadanak'' ekonomist Necmettin Batırel Dolar tahminini güncelledi

Necmettin Batırel Dolar tahminini güncelledi

Necmettin Batırel Dolar tahminini güncelledi
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Yıllar önce Prof. Dr. Özgür Demirtaş ile canlı yayında girdiği "dolar kuru" tartışmasıyla tanınan Necmettin Batırel, dolar kuru tahminini yeniledi.

Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, bundan yıllar önce Ahmet Hakan'ın televizyon programında “Şaaak 10 milyar dolar satarım herkes şaşırır, ardından bir 10 milyar dolar daha satarım” sözleriyle gündem olmuştu.

Batırel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Merkez Bankası'nın faizi artırması durumda dolar kurunun gerileyeceğini savundu. Doların yanı sıra altında da düşüş bekleyen Batırel, gram altının 1300 liraya kadar gerileyeceğini öne sürdü.

Batırel, şu ifadeleri kullandı:

"Merkez Bankası politika faizini %20'ye çıkarırsa, dolar 21.00 TL'ye düşer. Bu durumda altının onsu 1950 dolarda kalsa dahi şu anda 1480 liradan satılan gram altın 1300 liraya iner.. Altında mevcut seviyeden satış yapın, düşünce alın"

 

Etiketler necmettin batırel dolar dolar kuru tahmini dolar tahmini
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