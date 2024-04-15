Nefes borusuna mama kaçan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, nefes borusuna mama kaçan 2 yaşındaki Umut Ali K. yaşamını yitirdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Alanyurt Mahallesi Yeni Mahalle Dostlar Sitesi'nde yaşayan Umut Ali K. (2) mama yediği esnada fenalaştı.

Aile, bebeğin nefes almakta güçlük çektiğini fark ederek sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bebek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.