  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Nefes borusuna mama kaçan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Nefes borusuna mama kaçan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Nefes borusuna mama kaçan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Güncelleme:

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, nefes borusuna mama kaçan 2 yaşındaki Umut Ali K. yaşamını yitirdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Alanyurt Mahallesi Yeni Mahalle Dostlar Sitesi'nde yaşayan Umut Ali K. (2) mama yediği esnada fenalaştı.

Aile, bebeğin nefes almakta güçlük çektiğini fark ederek sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bebek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Etiketler mama nefes borusu sağlık ekibi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Selektörle radar uyarısı suç mu? Uzmanı açıkladı Selektörle radar uyarısı suç mu? Uzmanı açıkladı CHP'li Kilis Belediye Başkanı Arapça tabela ve afişleri söktürdü CHP'li Kilis Belediye Başkanı Arapça tabela ve afişleri söktürdü Bu da kırmızı altın: Bir avuç safranla, gram altının fiyatı eşitlendi Bu da kırmızı altın: Bir avuç safranla, gram altının fiyatı eşitlendi Göç İdaresi'nde demir korkulukları söküp firar ettiler Göç İdaresi'nde demir korkulukları söküp firar ettiler Korkutan bu yer yarıkları, Türkiye'de görüntülendi Korkutan bu yer yarıkları, Türkiye'de görüntülendi Yaz gelmeden uyarısı geldi: Kavrulacağız Yaz gelmeden uyarısı geldi: Kavrulacağız Türkiye'nin en nostaljik kafesine ziyaretçi akını Türkiye'nin en nostaljik kafesine ziyaretçi akını Kilisede korkunç saldırı: Psikoposu defalarca bıçakladı Kilisede korkunç saldırı: Psikoposu defalarca bıçakladı Dolar, Euro ve altın tatil sonrası hızlı başladı Dolar, Euro ve altın tatil sonrası hızlı başladı Sadece 10 gün canlı kalabiliyor, koparmanın cezası 387 bin TL Sadece 10 gün canlı kalabiliyor, koparmanın cezası 387 bin TL