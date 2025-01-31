Nesli tehlikede: Erdek sahilinde ölü olarak bulundular

Balıeksir'in Erdek ilçesi sahilinde 2 günde 2 porsuk ölüsü bulundu. Nesli tehlikede olan porsuklarla ilgili inceleme başlatıldı.

Erdek ilçesi Çuğra bölgesinde sahilde yürüyüş yapanlar, son iki günde 2 porsuk ölüsüyle karşılaştı. Durumun bildirmesi ile Erdek Belediyesi ekipleri, bölgeye gelip, deniz kıyısındaki porsuk ölülerini alıp gömerken, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri de inceleme başlattı. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve koruma altında bulunan porsukların, ormandan dere aracılığıyla denize ulaştıkları değerlendiriliyor.

DHA