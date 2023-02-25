Niğde'de korkutan deprem!

Niğde'de merkez üssü Bor ilçesi olan 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Niğde'nin Bor ilçesinde 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 13.27'deki depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

Sarsıntı çevre ilçe ve illerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremin, bağımsız bir deprem olduğu değerlendiriliyor.

Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, depremi NTV canlı yayınında değerlendirdi. Tüysüz şunları kaydetti:



"Bor civarı belirttiğiniz gibi daha önce 5,1 büyüklüğünde bir depremle sarsılmıştı. Yine aynı noktaya karşılık geliyor. Tuz Gölü fay sisteminin güney ucunda. 7,7 ve 7,6'lık depremlerden sonra Türkiye'nin hemen hemen bütün fayların dengelerinde değişme var. Endişe edilecek bir depremin öncüsü olmasını düşünmüyorum.

Binlerce yıldır suskun olan bir fay var. bazı faylar 1000-10 bin yıl gibi aralıklarla deprem üretiyor. 5 çok küçük bir deprem değil. Çevre illerde hissedilmesi doğal. 4 ve 4,5 büyüklüğünde depremler olabilir. Daha büyük olacağını sanmıyorum.



Bazı köy evlerinde duvar yıkılmalarına yol açabilecek bir deprem, daha büyük değil. Niğde oldukça zayıf bir zeminde. Yapıların bu zemine göre inşa edilmesi çok önemli.

Faya yakın olan yerlerde dengelerin bir miktar değiştirmiş olabilir. Kahramanmaraş'taki depremler karada yaşanan önemli depremlerden. İkinci bir depremin de olması fayların değişmesine yol açmıştır. Ama batılara gidecek, Ege ve İstanbul'u etkileyecek bir değişimden söz etmiyoruz."